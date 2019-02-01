شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تستعد لإطلاق لعبة Dr. Mario لهواتف أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة نينتندو عن لعبة جديدة تحمل اسم Dr. Mario، وذلك بعد ساعات من إعلان الشركة عن تأجيل إطلاق لعبة Mario Kart إلى الصيف القادم وذلك لتحسين الاداء وجودة اللعب، وذلك فى تغريدة عبر الحساب الرسمى للشركة على تويتر.

وكشفت نينتندو أنها تعاونت مع شركة Line اليابانية، من أجل العمل معا على لعبة الالغاز الجديدة Dr. Mario World والتى من المنتظر أن تتوفر فى صيف 2019 بداية من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية ثم ستصل لباقى دول العالم، فيما أوضحت الشركة أن اللعبة ستكون مجانية لكافية مستخدمى نظام أندرويد وiOS.

لكن فى نفس الوقت، سيحتاج المستخدمين للدفع مقابل الوصول لبعض المراحل النهائية، إذ أنه توجد هناك عمليات شراء اختيارية كما هو الحال فى باقى ألعاب نينتندو، كذلك من المنتظر أن تدعم اللعبة كل من اللغة اليابانية والانجليزية والعديد من اللغات.