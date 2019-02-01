خدع بسيطة لقراءة الرسائل على الواتس آب دون ظهور العلامة الزرقاء

نهى حمدي
يرغب الكثيرون في قراءة الرسائل على تطبيق المراسلات العالمي "واتساب" دون أن يظهر عند المرسل العلامة الزرقاء المزعجة، مما يضطر المستخدم اللجوء إلى حيل وخدع للقيام بهذا الفعل.
ولكن هناك حل بسيط للقضاء على هذه المشكلة التي اعتبرها العديد من الأشخاص تثير أزمة في علاقاتهم بسبب ردودهم المتأخرة، حيث يمكن لـ WhatsApp فقط إخبار رسالة تم قراءتها في حالة تنشيط WiFi أو تجوال البيانات في جهاز الاستقبال، بحسب ما نشرت "ديلي إكسبريس" البريطانية.
فبمجرد أن يقوم هاتفك بإخطارك بدردشة WhatsApp، قم بإلغاء تنشيط ميزات الإنترنت الخاصة بك، ثم ببساطة افتح...
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