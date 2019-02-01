تكنولوجيا: بالفيديو| إعلان لسامسونج يكشف هاتفها الذكي القابل للطي.. وسامسونج تحذف الإعلان!

نشرت سامسونج (في فيتنام) Samsung إعلانا دعائيا لمؤتمر سامسونج القادم في 20 فبراير من الشهر الجاري، والذي كان محوره الترويج لأجهزة سامسونج الجديدة، وأهمها هاتف سامسونج جالاكسي Galaxy S10، غير أن لقطة عابرة أدت إلى حذف الشركة للإعلان.

في هذا المشهد، ظهر ما يبدو وكأنه هاتفا ذكيا قابلا للطي، وفي حين أكد البعض أن الأمر لا يزال مجرد نموذج لهاتف ذكي قابل للطي، أكد آخرون أن سامسونج قد تكشف بالفعل عن هاتفها الذكي القابل للطي في مؤتمرها.

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وكانت سامسونج قد أعلنت عن خطتها لإصدار هاتف ذكي قابل للطي في مؤتمرها للمطورين، في نوفمبر من العام الماضي، وقد أشارت التوقعات إلى أن سرعه لن يقل عن 1,700 دولارا، وأنه سيتألف من شاشة عرض داخلية قابلة للطي بقياس 7.3 بوصة بدقة 1536*2152، وتحيط بها شاشة أصغر حجما بقياس 4.58 بوصة بدقة 840*1960 للاستخدام عند إغلاق الهاتف.

يذكر أن سامسونج ستكشف في مؤتمرها عن الجيل العاشر من هواتفها الذكية جالاكسي Galaxy S10، بالإضافة إلى طراز Beyond X من الهاتف، والذي سيكون بقياس شاشة 6.7 بوصة و6 كاميرات ويدعم الجيل الخامس للاتصالات 5G.