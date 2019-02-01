LG تحقق أرباح قياسية في العام 2018، ولكن قسم الهواتف الذكية لا يزال يثقب كاهلها

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة LG بشكل رائع، وقد أعلنت الشركة للتو عن إيرادات سنوية قياسية بلغت 54.4 مليار دولار أمريكي وأرباح قياسية بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المئة مقارنة مع العام 2017. ومع ذلك، فلا يزال القسم المسؤول عن الهواتف الذكية يثقل كاهلها.

حقق قسم الهواتف الذكية في الشركة والمعروف بإسم LG Mobile عائدات بقيمة 7.08 مليار دولار أمريكي، كما سجل خسائر تشغيلية بلغت 700 مليون دولار أمريكي. وتقول الشركة الكورية الجنوبية أن هذا القسم تظهر عليه علامات تحسن بفضل التحكم الأفضل في النفقات واللافعالية. هذا العام، سيعتمد قسم الهواتف الذكية في شركة LG على الأسواق الكبرى، بما في ذلك أمريكا الشمالية وكوريا الجنوبية من أجل تحقيق مبيعات مستقرة، وستدفع بالهواتف الذكية والأجهزة المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G مع تصاميم مختلفة لمحاولة العودة إلى السكة الصحيحة.

أما بخصوص قسم الترفيه المنزلي والمعروف بإسم LG Home Entertainment، فقد حقق أرباحًا قياسية بلغت 1.35 مليار دولار أمريكي. وسيركز هذا القسم على تلفزيونات OLED الفاخرة وتلفزيونات 4K الكبيرة لزيادة الإيرادات والأرباح. وفي نفس الوقت، حقق قسم الأجهزة المنزلية المعروف بإسم LG Home Appliance أرباحًا قياسية بلغت 1.35 مليار دولار أمريكي مما جعله القسم الأفضل أداءً في شركة LG خلال العام 2018.

وبالنسبة لقسم LG Vehicle Components المسؤول عن مكونات السيارات، فقد حقق عائدات بقيمة 1.24 مليار دولار أمريكي، وهي أعلى عائدات يحققها هذا القسم على الإطلاق. ويعزى ذلك إلى إرتفاع الطلب على أجهزة المعلومات والترفيه والأداء القوي من شركة ZKW والتي إستحوذت شركة LG على 70 في المئة من أسهمها في العام 2017 مقابل 1.1 مليار يورو، وهي أكبر عملية إستحواذ في تاريخ الشركة الكورية الجنوبية.

المصدر.