شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصمم خوارزمية للتنبؤ بأمراض القلب والسكتات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت شركت جوجل بأحدث التقنيات من أجل تطوير خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعى، وتعمل على الاكتشاف المبكر بإصابة الاشخاص بأمراض القلب والسكتات القلبية.

ووفقاً لهيئة الاذاعة البريطانية بى بى سى، تعمل الخوازمية من خلال فحص عين الاشخاص فقط، وقد قام الباحثون بتصميم آلية يمكنها تمييز صور لشبكية العين لدى 284,335 شخصا، كم تم رصد أشكال مختلفة للشعيرات الدموية للشبكية من أجل التعرف على أمراض تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.

وأشارت بى بى سى، إلى أن هذه الخوارمية الذكية تعمل على بث إشارات لاسلكية منخفضة الشدة بالمنزل ترتد بعد اصطدامها بجسم الشخص، وذلك من خلال تغيير المجال الكهرومغناطيسى للجسم فى فترة الحركة.