شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنوى إطلاق أكثر من 30 صاروخا فضائيا هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط الصين لإطلاق أكثر من 30 صاروخا إلى الفضاء، إضافة إلى تشييد نحو 60 جهازا فضائيا فى مختلف المدارات حول الأرض.

وقالت هيئة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) فى بيان لها: "سنحيى فى عامنا الجارى الذكرى رقم 70 على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ومرور 20 عاما على تأسيس مؤسستنا، لذا ننوى العام الحالى إطلاق اكثر من 30 صاروخ خاصة أن العام الماضى اطلقنا 37 صاروخا فضائيا".

وأشار البيان أن صاروخ النقل الثقيل "تشانج تشنج-5" وأيضاً مسبار " تشانج إيه-5 " المقرر هبوطه على القمر وجمع عينات من تربته والعودة إلى الأرض، سيكونا من ضمن أهم الصواريخ التى ستطلق خلال العام الجارى.