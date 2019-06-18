علوم وتكنولوجيا

من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series في يوم الجمعة المقبل، ولكن حتى ذلك الحين، ستواصل الشركة الصينية التشويق لهذه التشكيلة الجديدة من الهواتف الذكية في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. إحدى المعلومات التي كشفت لنا عنها شركة Huawei اليوم هي أن الهاتف Huawei […] The post Huawei تؤكد...

المزيد ...