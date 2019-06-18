علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هذا الموضوع هواوي تستعد للإعلان عن جهاز MediaPad M6 خلال فعاليات مؤتمر nova 5 ظهر على التقنية بلا حدود. تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 21 من شهر يونيو للإعلان عن إصداراتها المتوسطة من هواتف nova 5، وفي إعلان تشويقي جديد أكدت الشركة على خططها للإعلان عن جهاز MediaPad M6 اللوحي خلال فعاليات المؤتمر. في إعلان تشويقي جديد نشر من...
المدير السابق لشركة Epic Games يكشف أنها حاول إلغاء تطوير لعبة Fortnite Battle Royale
Fortnite هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية في الوقت الراهن وهي تضخ الكثير من الأموال لشركة Epic Games. ومع ذلك، يبدو أنه لو نفذ المدير السابق لشركة Epic Games قراره وقام بإلغاء لعبة Fortnite Battle Royale، فلن تصبح حقيقة. هذا وفقا لمقابلة مع Game Informer حيث تحدث المدير السابق، السيد Rod Fergusson عن وقته في […] The post المدير السابق...
Huawei تتوقع إنخفاض مبيعاتها على الصعيد العالمي بنحو 60% بعد الحظر الأمريكي
وفقًا لأشخاص مطلعين على المسألة، فإن مدراء التسويق والمبيعات في شركة Huawei حول العالم يستعدون لتراجع كبير في مبيعات الهواتف الذكية بعد الحظر التجاري الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة Huawei. ويتوقع الخبراء أن تتراجع الشحنات العالمية لشركة Huawei بنسبة تتراوح بين 40% و 60% في جميع أنحاء العالم. سيقوم مدراء المبيعات بمراقبة الطلب بإستمرار […] The post Huawei تتوقع...
Huawei تؤكد لنا قدوم الهاتف Huawei Nova 5 مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل
من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series في يوم الجمعة المقبل، ولكن حتى ذلك الحين، ستواصل الشركة الصينية التشويق لهذه التشكيلة الجديدة من الهواتف الذكية في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. إحدى المعلومات التي كشفت لنا عنها شركة Huawei اليوم هي أن الهاتف Huawei […] The post Huawei تؤكد...
تكنولوجيا: OnePlus 7 Pro يسجل مبيعات أعلى من هاتف Galaxy S10 بلس في السوق الصيني
تكنولوجيا: هذا الموضوع OnePlus 7 Pro يسجل مبيعات أعلى من هاتف Galaxy S10 بلس في السوق الصيني ظهر على التقنية بلا حدود. أكد موقع JD.com في الصين على أن هاتف وان بلس المميز OnePlus 7 Pro يحقق مبيعات أفضل 10 مرات من هاتف العملاق الكوري Galaxy S10 بلس. يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف لجذب قطاع أكبر من المستخدمين للإصدارت المميزة من الهواتف...