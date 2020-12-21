عاجل.. مفوضية نزع السلاح:المفوضية آلية من آليات تنفيذ اتفاقية السلام

الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد اللواء ركن (م) عبدالرحمن عبد الحميد المفوض العام لمفوضية نزع السلاح و التسريح و إعادة الدمج أن المفوضية هي آلية من الآليات التي تقوم بتنزيل اتفاقية سلام جوبا علي أرض الواقع عبر عمليات الدمج و التسريح و اقامة مشروعات تنموية وخدمية لاستقرار امن المجتمع .



و قال المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح خلال مخاطبته ملتقي مديري القطاعات السنوية للمفوضية صباح اليوم بمقر المفوضية بالخرطوم و التي تنظمها مفوضية نزع السلاح والتسريح و اعادة الدمج تحت شعار : (نحو مجتمع آمن و مستقر و متماسك ) قال إن انعقاد ملتقي قطاعات المفوضية الغرض منها مراجعة اداء المفوضية خلال المرحلة الماضية و التفاكر حول خطط و برامج و انشطة المفوضية في المرحلة المقبلة بالاضافة الي الاستفادة من التجارب السابقة مشيرا الي ان الملتقي سيناقش عددا من أوراق عمل الخاصة بمكاتب الولايات و التحديات و الفرص لمكاتب المفوضية بالولايات كما سيتم في الملتقي شرح وتوضيح لاتفاقية السلام .

و من جانبه أوضح اللواء معاش عبدالرحيم محمد احمد سعيد مدير ادارة القطاعات بمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج ان الهدف من الملتقيهو تهيئة القطاعات بالولايات لتكون جاهزة للايفاء بالتزامات الدولة تجاه اتفاقية السلام والاتفاقيات السابقة و اللاحقة مبينا بان الملتقي تقام سنويا لمراجعة أداء و أنشطة و برامج المفوضية ولفت بان القطاعات تقوم بعمل كبير بواسطة منظمات ووكالات الامم المتحدة و منظمات المجتمع المدني .

و قال مدير ادارة القطاعت بالمفوضية ان الملتقي يهدف الى رفع قدرات القطاعات وتأهيلها لتقوم بالمهام المنوطة بها تجاه تنفيذ اتفاق سلام جوبا .