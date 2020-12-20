عاجل.. وزير الأوقاف يوجه رسالة مهمة بشأن العلاقات مع مصر

الأحد 20 ديسمبر 2020

عبر الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السودانى، عن سعادته بتلبية دعوة نظيره الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرى، لافتتاح الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.



وأكد مفرح، بحسب بيان لوزارة الأوقاف اليوم، على الروابط العظيمة التى تربط البلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، من التاريخ والجغرافيا والدين واللغة، مؤكدًا أيضًا على المصير المشترك بين الدولتين الشقيقتين وعلى العمل المشترك بين وزارتى الأوقاف بالبلدين بما يبرز الوجه الحضارى العظيم لديننا السمح ويصب فى صالح الشعبين الشقيقين .

واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم نظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان وأمين عام المجمع، وفى صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان.

وتستمر الدورة المشتركة لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف ،كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال زيارة الوزير السودانى والوفد المرافق له.