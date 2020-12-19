عاجل.. تظاهرات في الخرطوم بالذكري الثانية لثورة ديسمبر

السبت 19 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

شهدت الخرطوم اليوم مظاهرات متفرقة في مدن العاصمة الثلاثة الخرطوم وبحري وام درمان في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة وقد تجمعت في مناطق مختلفة في شارع الستسن ومحطة سبعة بالصحافة وشارع الحرية ومناطق أبو حمامة وبعض مناطق بحري وأم درمان مواكب تضم آلاف الشبان.



ومن المفارق أن كل ألوان الطيف السياسي من مؤيدي الحكومة ومعارضيها وما بينهم باركوا هذه المظاهرات ودعووا انصارهم للمشاركة فيها كل لسببه.

وردد المتظاهرون شعارات مختلفة تنادي باصلاح مسار الثورة ومعالجة الاوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون فيما تردد شعار "الشعب يريد قصاص الشهيد" في كل التظاهرات كما طالب بعضهم برحيل الحكومة.

وأغلقت بعض الإطارات المشتعلة والمتاريس الطرقات بالمدن الثلاثة ولم يرد أي تقارير عن أعمال عنف أو اشتباكات فيما عمدت قوات الشرطة لاغلاق منطقة وسط الخرطوم والشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة اغلاقا تماما وأغلقت الجسور التي تربط الخرطوم بالخرطوم والخرطوم بحري كإجراءات إحترازية.