الجمعة 18 ديسمبر 2020 رحبت وزارة الخارجية الكويتية مساء اليوم الخميس، بقرار الولايات المتحدة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأعربت الخارجية الكويتية - في بيان صحفي - عن خالص تهانيها للسودان، حكومة وشعبا بهذا القرار، متمنية أن يسهم في دعم أمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه. وشددت على استمرار دعم الكويت للسودان في سعيه لتحقيق المزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار.





كانت هذه تفاصيل خبر الكويت ترحب بقرار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.