عاجل.. حمدوك: سنعالج السعر التركيزي للقمح تأميناً لنجاح العروة الشتوية

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

إلتقى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم برئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة د. صديق عبد الهادي، والذي أوضح في تصريح صحافي أنه ناقش مع رئيس مجلس الوزراء السعر التركيزي لجوال القمح أثناء الموسم الشتوي، والذي تم إعلانه سابقاً.



وأوضّح أن د. حمدوك وعد بأنهم سينظرون في هذا الأمر وذلك بوضع المعالجات المناسبة له تأميناً لنجاح الموسم الزراعي الشتوي، وإنصافاً لكل أطراف العملية الإنتاجية، ومن أهمها المزارع.

من جانبه قال عثمان حسان عضو المكتب الرئاسي لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وعضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة إن اللقاء ناقش موضوع الري في مشروع الجزيرة بإعتباره المحرك الأساسي للعملية الإنتاجية بالمشروع، لافتاً إلى أن هناك مشاكل تتعلق بالكراكات والتمويل، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء وعدهم بحل هذه الإشكاليات بالطريقة التي تخدم نجاح العروة الشتوية، بما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي والإقتصادي والإجتماعي بالبلاد.