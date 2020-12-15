عاجل.. 17 وفاة و273 إصابة جديدة بكورونا في السودان

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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، وشفاء 215 حالة.
وأوضحت الوزارة- في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي- أن الحالات الجديدة سُجلت منها 235 في ولاية الخرطوم، فيما توزعت بقية الحالات على 8 ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 21 ألفا و864 حالة، بينها 1372 وفاة و12 ألفا و667 شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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