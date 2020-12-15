عاجل.. مفوضية نزع السلاح و بعثة الأمم المتحدة تبحثان برامج المفوضية

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 بحث المفوض العام للمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج اللواء ركن معاش عبدالرحمن عبدالحميد مع ستيفان خوري القائم باعمال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية بالسودان برامج و أنشطة مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج خلال المرحلة المقبلة.

وقدم مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لدى لقائه القائم باعمال بعثة الأمم المتحدة اليوم بالخرطوم بحضور منسق برنامج نزع السلاح والتسريح ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي و مدير البرامج و المشاريع ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي ، قدم شرحا مفصلا لبرامج المفوضية خلال الفترة القادمة والتي تشهد إنفاذ اتفاقية السلام الموقعة بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا مؤخرا. وقال المفوض العام لمفوضية نزع السلاح في تصريح لـ سونا إن المفوضية تعتبر الأداة الفعلية في برامج نزع السلاح والتسريح والأمن المجتمعي والحد من انتشار الاسلحة. وعبرت ستيفان عن بالغ سعادتها بهذا اللقاء والذي يعتبر امتداداً لتعاون مثمر لدعم وانفاذ برامج المفوضية من خلال التعاون بين كافة وكالات الأمم المتحدة.

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