عاجل.. والي القضارف يلتقي سفير اثيوبيا بالسودان

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد السفير الاثيوبي بالسودان يبلتال أميرو رغبة بلاده بناء علاقات قوية مع السودان.



واعرب لدى لقائه والي القضارف د.سليمان علي بمكتبه اليوم عن شكر حكومة اثيوبيا للدور الذي قامت به حكومة الولاية بإستضافة وايواء اللاجئين الاثيوبيين على خلفية المواجهات المسلحة باقليم التقراي مشيرا الى الدور الذي تلعبه القضارف مع الاقاليم المجاورة في توطيد وتطوير العلاقات بين شعبي اثيوبيا والسودان وقال ان التواصل بين حكام الاقاليم المجاورة سيسهم في تمتين العلاقات المشتركة التي تربط البلدين.

و اشار والي القضارف الى عمق وازلية العلاقات مع اثيوبيا والتاريخ الطويل من التعايش بين شعبي البلدين وقال ان استضافة الولاية للاجئين امر طبيعي للتعامل مع الحالة الانسانية فيما يتعلق بتقديم العون والايواء للاجئين واعرب عن سعادته بنتائج زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاخيرة الى دولة اثيوبيا واسهامها في تحريك الملفات المشتركة بين البلدين مؤكدا اهمية المباحثات والاتصالات المشتركة بين القضارف والاقاليم الاثيوبية الى جانب تفعيل اللجان العليا بين البلدين والعمل على احراز تقدم في القضايا المتعلقة بهما واضاف الوالي ان لقاءه بالسفير الاثيوبي تطرق الى العديد من القضايا التي تخص الجانبين وقال انها ستسهم في تمتين العلاقات بين السودان واثيوبيا.