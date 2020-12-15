وزير الري: آثار كارثية لسد النهضة على البلاد

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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن سد النهضة سيتسبب في آثار بيئية واجتماعية واقتصادية، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى معاناة السودان لنقص في التوليد الكهربائي في سنوات الجفاف.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع نظيره الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، تغيير منهجية مفاوضات سد النهضة.
وأضاف عباس، أن التأثير الأساسي لسد النهضة الإثيوبي سينعكس على خزانات السدود السوداني، مشيرًا إلى تأثر الخرطوم بشكل مباشر بالسد.
وأوضح أن كمية المياه المخزنة في سد النهضة هي جوهر الخلاف مع إثيوبيا، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف.
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