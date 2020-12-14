حمدوك: خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يدعم إصلاح الاقتصاد

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الإثنين 14 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، أن خروج بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب من شأنه إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال أن رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب الأمريكية كللته جهود جماعية، قائلا: "بعد 27 عاما من العزلة الدولية يتطلع الشعب إلى مستقبل طيب".
وأضاف البرهان، رفع اسم السودان يوم كبير لبلدنا وثورة ديسمبر المجيدة، متابعا: "نعاهد شعبنا على التوحد لتجاوز المصاعب.. والمؤسسات النظامية تجدد العهد بحماية الثورة ومكاسبها".
فيما أكدت السفارة الأمريكية فى الخرطوم، أن إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب" دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين.
وقالت السفارة الأمريكية فى بيان على نشرته على"فيس بوك"، أن "فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما، انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب سارى المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره فى السجل الفيدرالي".
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