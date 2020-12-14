عاجل.. الولايات المتحدة تسحب السودان من قائمة الإرهاب

سحبت الولايات المتحدة الاثنين رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي ادرجت فيها في العام 1993 على ما أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم عبر صفحتها على شبكة فيسبوك.



وأوضح المصدر نفسه "مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونجرس البالغة 45 يوما وقع وزير الخارجية بلاغا يلغي اعتبار السودان بلدا يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 ديسمبر".

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