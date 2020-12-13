عاجل.. أول تعليق لرئيس الوزراء على زيارته لإثيوبيا

الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، تعليقا على زيارته إثيوبيا قائلا: نسعى لتحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.



وكانت وسائل إعلام سودانية قد أكدت أن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، توجه صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تستغرق يومين.

ويضم الوفد المرافق لحمدوك، كلا من وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات الفريق ركن خالد عابدين الشامي، واللواء ركن ياسر محمد عثمان مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية لبحث مختلف القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية وعلى مستوى القارة وسبل تعزيزها والتنسيق حولها.