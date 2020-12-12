عاجل.. لجنة مبادرة الوحدة الإتحادية تستعرض جهودها

السبت 12 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

إستعرضت لجنة مبادرة الوحدة الإتحادية جهودها من أجل وحدة الحزب الإتحادي من خلال إعداد وثيقة شاملة لمرتكزات والمبادئ والتي تقوم عليها الوحدة الإتحادية .



وقال مقرر لجنة المبادرة الاستاذ الطيب بدوي أبو أدريس إن المبادرة تواصلت مع جماهير الحزب الإتحادي فى الداخل ودول المهجر وعدد من الولايات كاشفا عن زيارة بقية الولايات فى الفترة المقبلة .

وأشار الى أن الشيخ عبدالله أزرق طيبة بارك الوحدة للحزب الاتحادي بالإضافة الى عدم رفض رئيس الوطني الاتحادي الاستاذ يوسف محمد زين مطلبا بضرورة الإسراع فى الانضمام لقطار الوحدة كذلك قامت المبادرة بالاتصال بالوطني الاتحادي الموحد والاتصال بالاتحادي الموحد بقيادة محمد عصمت الذي لم يوقع حتي الآن كاشفا عن عدم قبول للوحدة من قبل التجمع الاتحادي .

وترحم مقرر المبادرة على أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وشهداء الوطن على مر العصور معربا عن تمنياته بعاجل الشفاء للجرحى ورد المفقودين . ومن جانبه أرسل ممثل الشباب بالمبادرة الأستاذ الكباشي يوسف لكافة جماهير الحزب الاتحادي بالإنضمام الى ركب السلام والوحدة لهذا الكيان العملاق مشيرا الى توقيع قادة الاحزاب الاتحادية لوثيقة نداء الوحدة الاتحادية يكون الحزب قد طوي صفحة خلاف إستمرت عشرات السنين لفتح صفحة بيضاء لوحدة الحزب الاتحادي ،وحيا جميع شباب الجزب الاتحادي فى المساهمة في قيادة ثورة ديسمبر المجيدة . الى ذلك أعلنت ممثلة المرأة فى المبادرة الاستاذة لمياء شرفي عن إستعادة الديمقراطية بعد أن كان النظام السابق يمارس الظلم والبطش والعمل على تمزيق الحزب الاتحادي الى شلليات مشيرة الى نضال المرأة الإتحادية عبر مسيرة الوطن خاصة مشاركتها فى ثورة ديسمبر المجيدة منادية بالسلام والحرية والعدالة منادية المراة الإتحادية فى قيادة الحزب وتقلد مسئولياتكم لقيادة السودان الى بر الأمان .

تجدر الاشارة الى أن الموقعون لهذه الوثيقة هم الإتحاد الديمقراطي الأصل ، الإتحاد الديمقراطي المسجل، الإتحاد الديمقراطي الشرعية الثورية بقيادة الشريف صديق الهندي، الحركة الإتحادية بقيادة الإستاذ عبدالوهاب خوجلي، الإتحادي الهيئة العامة بقيادة الدكتور عبدالرحيم عبدالله، الحركة الإتحادية الوطنية بقيادة الكتور معتصم العطا، الإتحاد الديمقراطي الهيئة القيادية العليا، المناضل الشيخ أحمد الطيب الشيخ زين العابدين والإتحادي الخط الجماهيري بقيادة مولانا فتح الرحمن البدوي .

وهناك من وقع بصفة مراقب أمثال السيد محمد المجدد الإدريسي الذي وقع بصفة مراقب عن السادة الأدارسة .