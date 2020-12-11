الأغذية العالمى: 46 ألف إثيوبى فروا عبر الحدود للسودان

الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد برنامج الأغذية العالمى أكبر منظمة إنسانية فى العالم لمكافحة الجوع، استمرار معاناة نزوح الأثيوبيين من الصراع الدائر فى إقليم منطقة تيجرى فى أثيوبيا، وكشف برنامج الغذاء العالمى فى رسالة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، آخر أعداد النازحين من تيجري منذ بدء الصراع فى أثيوبيا، قائلا: " أجبر الصراع فى منطقة تيجراى بإثيوبيا ما يقرب من 46 ألف إثيوبى على الفرار عبر الحدود إلى السودان".



وأشار برنامج الأغذية العالمى، إلى أنه يقوم بدعم اللاجئين الفارين من الصراع فى أثيوبيا من خلال شركاء برنامج الأغذية العالمى الذين يقومون بطهى وجبات ساخنة للاجئين، الذين يصلون إلى مراكز الاستقبال باستخدام الأغذية التى يقدمها البرنامج.

وفى وقت سابق، نددت الولايات المتحدة بما يحدث فى إقليم تيجراي، وطالبت بوقف إطلاق النار والعمل على التفاوض للخروج من تلك الأزمة، والعمل على اتخاذ تدابير فورية لتهدئة التوترات وضمان حل سلمي، وفى سياق التباحث بين الأمين العام " أنطونيو جوتريش" وأبى أحمد، عرضت الأمم المتحدة التوسط لحل الأزمة، فيما أعرب بعد ذلك الأمين العام عن أسفه لرفض السلطات الإثيوبية أى وساطة دولية.

وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 تطّرقوا فى منتصف نوفمبر الماضى إلى النزاع الدائر فى تيجراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية إذ جرت أثناء غداء شهرى افتراضي، استضافه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وبناءً على إصرار أعضاء مجلس الأمن الأوروبى، عقد مجلس الأمن جلسته الرسمية المغلقة لمناقشة الأوضاع فى إثيوبيا 24 نوفمبر، ذلك رغم مطالبة الدول الإفريقية بتأخير تلك الجلسة لأخذ المزيد من الوقت لوساطتهم، ووفًقا للمتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فّر حوالى 40 ألف لاجئ إثيوبى منذ بداية الصراع إلى السودان، فى حين صرحت ميشيل باشيليت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه يتعين على جميع الأطراف إعطاء أوامر واضحة لقواتها بتجنب المدنيين وفًقا لقواعد القانون الدولى.