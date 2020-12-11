عاجل.. لجنة الامن بكسلا تمنع قيام الفعاليات والتجمعات

الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أصدرت لجنة الامن بولاية كسلا في اجتماعها برئاسة امين عام الحكومة الوالي المكلف الاستاذ الطيب محمد الشيخ مساء امس بيانا أكدت فيه عدم السماح بقيام اي فعاليات أو تجمعات لأي جهة اوجهات تحت أي مسمى الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من اللجنة.



وحملت اللجنة التي ظلت في حالة اجتماعات مستمرة المسئولية مسبقا عن أي أحداث محتملة تقع بالمخالفة للبند(أ) من البيان إلى جانب قيام اللجنة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية بالقدر المطلوب لإنقاذ واجباتها مع التأكيد لحقوق المواطنين فيما يكفله الدستور والقانون في التعبير السلمي ووفق الضوابط والاوامر القانونية المعلومة.

وصدر البيان بعد عقد اللجنة اجتماعا برئاسة الشرطة منذ العاشرة صباح امس وحتى المساء بعد توفر معلومات للجنة اعتزام ودعوة مكونات محلية لقيام مؤتمر بمحلية تلكوك وقدمت الجهة المنظمة الدعوة للجنة. وعقدت اللجنة على ضوء ذلك اجتماعا مطولا لمناقشة الأمر مما أدى إلى صدور بيان وذلك في إطار اطلاع اللجنة بمهامها وواجباتها بحكم الاختصاص فيمايلي مسئولياتها عن حفظ الأمن والأرواح والممتلكات وعطفا على الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية على خلفية الأحداث المؤسفة الأخيرة وتأكيدا على سريان أحكام أمر الطوارى رقم (2) للعام الحالي والاشتراطات الصحية المفروضة من لجنة الطواري.