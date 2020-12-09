عاجل.. قيادي بـ"الحرية والتغيير": لا مصالحة مع الإخوان

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال الناطق باسم المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير" في السودان، إبراهيم الشيخ، إنه لا عودة ولا تصالح مع انتهاكات نظام الإخوان المعزول بالسودان.



وانتقد الناطق باسم المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير"، إبراهيم الشيخ، حديث البعض حول المصالحة مع نظام الإخوان، مؤكدا أنها تعني إرجاع الثورة للوراء.

وأضاف: "هذا حديث غير مقبول، لا تصالح مع من اغتصب، قتل، انتهك، نهب، وسرق البلاد".

وتابع: "هؤلاء لن يعودا، حتى لو عن طريق دعوات الإصلاح"، مؤكدا على أنه "لن يكون لإخوان السودان دور في المشهد السياسي مرة أخرى، الشعب السوداني حصيف ويدرك ماذا حدث خلال ثلاثة عقود، وبات يميز الطيب من الخبيث".