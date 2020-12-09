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الأربعاء 9 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال الناطق باسم المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير" في السودان، إبراهيم الشيخ، إنه لا عودة ولا تصالح مع انتهاكات نظام الإخوان المعزول بالسودان.
وانتقد الناطق باسم المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير"، إبراهيم الشيخ، حديث البعض حول المصالحة مع نظام الإخوان، مؤكدا أنها تعني إرجاع الثورة للوراء.
وأضاف: "هذا حديث غير مقبول، لا تصالح مع من اغتصب، قتل، انتهك، نهب، وسرق البلاد".
وتابع: "هؤلاء لن يعودا، حتى لو عن طريق دعوات الإصلاح"، مؤكدا على أنه "لن يكون لإخوان السودان دور في المشهد السياسي مرة أخرى، الشعب السوداني حصيف ويدرك ماذا حدث خلال ثلاثة عقود، وبات يميز الطيب من الخبيث".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قيادي بـ"الحرية والتغيير": لا مصالحة مع الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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