عاجل.. الخارجية توضح موقف السودان من مفاوضات سد النهضة للسفراء الغربيين

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

نظمت وزارة الخارجية وبالإشتراك مع وزارتي الري والموارد المائية والثقافة والإعلام تنويراً صباح اليوم لسفراء مجموعة الدول الأوربية والامريكتين حول آخر التطورات في مفاوضات سد النهضة وموقف السودان من الملف خاطبة السيد السفير محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية وشارك فيه كل من الدكتور صالح حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري والاستاذ هشام عبده كاهن المستشار القانوني لفريق التفاوض.



قدم السيد الوكيل شرحاً للسادة السفراء عن موقف السودان من قضية سد النهضة وأكد علي أهمية الاستمرار في التفاوض كوسيلة وحيدة لحل الخلافات القائمة بين الدول الاطراف وأكد سيادته خلال مداخلته علي أن السودان هو أكثر الدول الاطراف في مفاوضات سد النهضة تضرراً من قيام السد إذل لم يتم التوصل لاتفاق ملزم بينها حول ملء ووتشغيل سد النهضة. وأكد سيادته ان السودان سيستمر في جهوده لشرح موقفه والمخاطر التي يتعرض لها مواطنوه ومنشآته الإستراتيجية القائمة على مسار النيل الازرق وعلى رأسها سد الروصيرص، وجدد سيادته التأكيد أيضاً علي التزام السودان وإحترامه لوساطة الإتحاد الافريقي ورغبته في أن تثمر عن حل يضمن الخروج بإتفاق ملزم لكل الاطراف وفقاً لاساليب تفاوضية جديدة يتم الاتفاق عليها مع منح خبراء الاتحاد الافريقي دوراً اكبر لتجسير الخلافات القائمة بين اطراف المفاوضات وذلك في أطار ترسيخ مبدأ الحلول الافريقية للقضايا الافريقية .

من جانبهم، قدم كل من الدكتور صالح حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية والاستاذ هشام عبده كاهن المستشار القانوني لوفد التفاوض شرحاً مفصلاً للجوانب الفنية والقانونية ذات الصلة بملف سد النهضة وأكدوا علي أن التوصل لاتفاق بين الدول الاطراف في مفاوضات سد النهضة لن يكون مهمة صعبة إذا توفرت الارادة السياسية خصوصاً وأن القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها محدودة مقارنة بما تم الاتفاق عليه وتبقت فقط بعض القضايا الفنية المتعلقة بتبادل المعلومات الخاصة بملء وتشغيل السد والتي لا يمكن ضمان تشغيل آمن ومستقر لسد الروصيرص دون التوصل لاتفاق حولها .

وستواصل وزارة الخارجية سلسلة تنويراتها لسفراء المجموعات الجغرافية بالسودان خلال اليوم ويوم غد الخميس 10/12/2020م وذلك بغرض توضبح موقف السودان من قضية مفاوضات السد .