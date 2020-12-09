عاجل.. 213 إصابة جديدة بكورونا في السودان

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الأربعاء 9 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات و160 حالة شفاء.
وأشارت الوزارة في بيان إلى ارتفاع حالات الإصابة إلى 20084 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 1307 وحالات التعافي إلى 11 ألفا و344 حالة.
وخلال الأيام الماضية، أعلنت رئيسة القضاء في السودان نعمات عبدالله، تعليقا جزئيا لعمل المحاكم في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقدَّم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا منحة استثنائية للسودان بمبلغ 10 ملايين دولار للتصدي لجائحة كورونا ومجابهة الأضرار التي اجتاحت البلاد جراء الفيضانات.
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