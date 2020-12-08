عاجل.. تحرك جديد من "حمدوك" بشأن مكافحة كورونا

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اتفق رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في افريقيا، الدكتور فهد عبد الله الدوسري، على زيادة الدعم المُقدّم للسودان لمواجهة (كورونا) والتعامل مع تبعات كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد خلال موسم الخريف المُنصرم، بصورة استثنائية، بمبلغ عشرة ملايين دولار.



جاء ذلك لدى استقبال حمدوك اليوم /الثلاثاء/ لوفد المصرف العربي، بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام للمصرف، الدكتور سيدي ولد التاه، وكبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ خضر، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور آدم الحريكة.

وأوضح الدكتور فهد الدوسري رئيس مجلس إدارة المصرف العربي -في تصريح صحفي- أن اللقاء مع رئيس الوزراء هدف بجانب بحث دعم جهود حكومة وشعب السودان لمواجهة الجائحة، إلى تقديم الشكر للحكومة الانتقالية على استضافة مقر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وشكر الدوسري دعم حكومة السودان للمصرف لضمان أداء مهامه المطلوبة، مؤكدا دعمهم للسودان لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.