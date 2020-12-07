عاجل..السودان يسجل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 " و5 وفيات و79 حالة تعافٍ.



وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان إلى ارتفاع الحالات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 19468 حالة متضمنة 1295 وفاة و11021 حالة تعافٍ.

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