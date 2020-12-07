عاجل.. وزير شؤون مجلس الوزراء يكشف أولويات الحكومة

الإثنين 7 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ثمّن وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس الأدوار المهنية والوطنية التى تقوم بها الكوادر الصحّية والطبِّية بمحليّة شرق النيل خاصة والبلاد عامة.



وقال عقب خروجه من مستشفى شرق النيل والذي كان يتلقى فيه الرعاية الصحيّة عقب اصابته بجائحة كورونا المُستجد إن المستشفى ظل يستقبل المرضى ويُقدِّم الخدمات، وذلك بفضل التزام العاملات والعاملين بالقطاع الصحي مما يُعزِّز الثقة في قدرة القطاع الصحي على مواجهة الموجة الثانية من جائحة الكورونا.

وذكر مانيس أن كوادرنا الصحيّة والطبيّة هي خط دفاعنا الأول، ويشهد بذلك ما قدّموه خلال الفترة الماضية -وبكل تجرُّد- من شهيدات وشهداء سنحرص على أن تُخلِّدهم ذاكرة شعبنا، من قدّموا أرواحهم لضمان وصول خدمات الرعاية الصحيّة للسودانيات والسودانيين بالريف والحضر.

وأكّد مانيس أن أولوية مجلس الوزراء مُقابلة هذا التجرُّد بالعمل الدؤوب لحلحلة مشاكلهم وتوفير الموارد والمُعينات التي يحتاج إليها القطاع الصحى، رغم التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد.