عاجل.. رسالة جديدة من السودان بشأن سد النهضة

الإثنين 7 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال المهندس ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السودانية، إن الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان توافقت على 90% من نقاط الخلاف أثناء جولات التفاوض.



وأشار خلال لقائه مع أعضاء وفد التفاوض، حول سد النهضة، وقادة شركاء السلام في السودان، إلى أن المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي تحتاج لإرادة سياسية من كل الأطراف لإحرز التقدم المنشود.

وأضاف الدكتور صالح حمد، رئيس الفريق الفني بوزارة الري السودانية، أن فوائد السد للسودان في مختلف المجالات أكثر من أضراره.

وأوضح هشام كاهن، رئيس الفريق القانوني للجنة التفاوض، أنه من حق إثيوبيا أن تستفيد من مواردها المائية، دون أن تسبب ضررا ذي شأن لدول أسفل حوض النيل الأزرق.