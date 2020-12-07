عاجل.. تعليق من "تحرير السودان" بشأن الشراكة بين أطراف الفترة الانتقالية

أكد نورالدائم طه مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان-مناوي- للإعلام أن الشراكة السياسية بين أطراف الفترة الانتقالية والعملية السلمية هي الضمان الوحيد للاستقرار السياسي وإنجاح مؤسسات الفترة الانتقالية التشريعية والتنفيذية وأهمية توفير أرضية للعمل المشترك في إطار دولة المواطنة المتساوية.



وقال نورالدائم في تصريح إن السودان أمام فرصة تاريخية عظيمة لتأسيس عقلية وثقافة جديدة تتسم بالمرونة وقبول الآخر وتتكيف مع واقع السودان المتعدد.

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