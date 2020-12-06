عاجل.. 9 وفيات و349 إصابة جديدة بكورونا في السودان

الأحد 6 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، تسجيل 9 حالات وفاة و349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الإحصائيات، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 18 ألفا و884 إصابة، بينما ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1280 حالة.

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