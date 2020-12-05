الحكم الاتحادي: ترهلات بالجهاز التنفيذي تستوجب المعالجة

قال وزير الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي، إن ترهلات وتشوهات طالت الخدمة العامة والأداء التنفيذي تستوجب المعالجة. وأكد الوزير لدى ترؤسه اجتماع مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا أمس بحسب صحيفة السوداني، ضمن برنامج زيارته للولاية يرافقه عدد من قيادات وزارة الحكم الاتحادي، أكد على أهمية إجراء الإصلاحات وفق القوانين المنظمة للعمل بما يحقق أهداف ثورة ديسمبر خاصة معالجة الترهلات في الهيكل الإداري والإصلاح الإداري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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