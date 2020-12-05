(النيل الأبيض) تحقق التغطية الشاملة في حملة تحصين شلل الأطفال

حققت حملة القضاء على شلل الأطفال بالنيل الأبيض، نسبة تغطية بلغت ١٠١.٧%. وقالت مدير إدارة التحصين الموسع عرجون صالح تبن إن جولة شهر نوفمبر الماضي، حققت نجاحاً وذلك عقب توفر كافة اللقاحات والوقود ووسائل الحركة فضلاً عن تدريب كل الفرق العاملة بعدد ٩٧٨ فريق.

وأكدت عرجون بحسب صحيفة السوداني، أن نسبة التغطية الفعلية بلغت ١٠١.٧% من جملة العدد المستهدف ٤٥٨ ألف و٣٧ طفلاً وطفلة .

وأوضحت أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتغطية الأطفال الموجودين بمعسكرات اللاجئين بالإضافة للأعداد التي دخلت حديثاً والبالغ عددهم أكثر من ألفيْ طفل وطفلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)