شاهد بالفيديو: قصة الأغنية التي صيغت كلماتها في المقابر

في إحدى السنوات .. تحديداً في الشهر الفضيل(رمضان)؛ كان الشيخ الجيلاني عمر شيخ الطريقة الصوفية مريضاً ؛ ثم سلّم الروح لبارئها قبل العيد بأيام فتملك الحزن أبنائه وكل من يؤدي صلاة العيد في(الساحة) لكن ابنه النورالجيلاني اشتد عليه الحزن فملك عليه قلبه فصمم أن أول ما يقوم به يوم العيد بعد المعايدات أن يقوم بزيارة والده في المقابر ويترحّم عليه وما أن قرأ له الفاتحة وترحم عليه وجد نفسه يخاطبه دون أن يشعر بكلمات ملحنة
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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