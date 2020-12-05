شاهد بالفيديو: حكاية ملام.. الأغنية التي أعادت أحمد الجابري للغناء

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حكاية ملام كتبها الشاعر الصادق الياس للفنان احمد الجابري والتي تضمن محتواها تحسر الجابري على رحيل والدته التي لم يكن بجانبها عند وفاتها ،حيث يذكر أن والدة الفنان احمد الجابري كانت مريضة وكان لديه ارتباط عمل فقدم إعتذار لأهل العرس إلا أنهم أقنعوه بأن يذهب ويحي لهم الحفل وذهب معهم وترك والدته المريضة، ولكن بعد أن عاد إلى المنزل وجد والدته قد وافتها المنية ،الأمر الذي جعله يدخل في حزن عميق وأصبح يلقي اللوم على نفسه ووصل به الحزن إلى درجة أنه كسر العود الذي يعزف عليه واعتزل الغناء لفترة تقارب السنتين ولكن بعد سماع كلمات الأغنية أجهش بالبكاء لأنه وجد بها الإحساس الذي كان يريد توصيله للناس ،حيث قام بتلحين الأغنية ووجدت نجاح كبير في الساحة الغنائية.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)