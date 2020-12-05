بدء الإنتاج النفطي بحقل الراوات

شهدت محلية السلام بالنيل الأبيض بداية الإنتاج النفطي بمربع (25) بحقل الراوات في مرحلته الأولى بطاقة يوميه تقدر بـ(440) برميل يومياً، تمثل الإنتاج من البئر الاولى بالحقل الذي يضم (7) آبار يتوقع أن تحقق إنتاجا يوميا يفوق الثلاثة آلاف برميل عقب دخول جميع الآبار دائرة الإنتاج.

وقال وزير الطاقة خيري عبد الرحمن لدى تفقده بداية الانتاج بحسب صحيفة السوداني، أمس، إن إنتاج النفط بحقل الراوات هو نتاج لجهود سودانية خالصة بنسبة 100٪ و أن الزيارة لمؤسسات الطاقة بولاية النيل الأبيض تهدف لمتابعة زيادة الانتاج وزيادة العائد الاقتصادي و ما يتطلب من عمل يسهم في رفع الإنتاجية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)