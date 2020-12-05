تعليق الدراسة بجامعة نيالا

قرّرت جامعة نيالا، تعليق الدراسة بكليات الجامعة بناءً على توصية مجلس العمداء في اجتماع طارئ عُقد أمس “الجمعة” بنيالا.

وأصدر مدير جامعة نيالا المكلف الدكتور محمود آدم داؤود، قراراً أمس بحسب صحيفة الصيحة، قضى بتعليق الدراسة لكل طلاب كليات الجامعة اعتباراً من الرابع من ديسمبر للعام ٢٠٢٠م وحتى العاشر من يناير ٢٠٢١م.

وبحسب إعلام جامعة نيالا، فإن القرار استثنى الطلاب الذين يجلسون للامتحانات حالياً، مع مراعاة الاشتراطات والتدابير الصحية المُشدّدة، كما استثنى القرار طلاب الدراسات العليا وطلاب السنة النهائية بكل الكليات.

وجاءت الخطوة بناءً على أمر الطوارئ الصحية رقم (13) لعام ٢٠٢٠م الذي أصدره والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة حامد التجاني هنون، ووجه خلاله، المؤسسات بتخفيض نسبة العاملين بنسبة ٥٠% ومنح الفئات العمرية الأكبر سناً (فوق 55 سنة) إجازة مدفوعة الأجر.

وطبقاً للقرار، فإنّ الجامعة منحت من هُم في الفئة العمرية إجازة إلى حين العاشر من يناير ٢٠٢١م أو إلى بعد هذا التاريخ حال استدعى الأمر ذلك بسبب الظروف الصحية التي تعيشها البلاد نظراً لجائحة كورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)