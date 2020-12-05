رئيس الوساطة الجنوبية يصل الخرطوم اليوم

تصل اليوم “السبت” وفودٌ من وساطة دولة جنوب السودان برئاسة توت قلواك لتسريع الخُطى لتنفيذ اتفاق السلام. وقال مصدر، إن رئيس الوساطة الجنوبية توت قلواك يزور الخرطوم لتسريع تنفيذ اتفاق السلام والضغط على إعلان الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي، وأكد المصدر بحسب صحيفة الصيحة، أن رئيس وفد الوساطة سيجتمع بـ”مسار الشرق” لبحث الخلافات بشأن الإقليم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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