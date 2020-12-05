الهلال يضع لمساته النهائية ويتأهب لإقصاء فايبرز الأوغندي

يختتم فريق كرة القدم بنادي الهلال عصر اليوم تحضيراته لمباراته أمام فايبرز يونايتد الأوغندي لحساب إياب تمهيدي دوري أبطال إفريقيا غداً على ملعب الجوهرة بأم درمان، وتبدو مهمة الأزرق في غاية السهولة بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدف وليد الشعلة ليكون الفريق على مشارف التأهل فعلياً ، ولا يحتاج الفريق سوى للتعادل ليعبر بأمان للدور الأول.

الهلال استعد على نحو مميز للمباراة والموسم بأكمله بعد أن عقد معسكراً تحضيرياً ناجحاً بالعاصمة المصرية القاهرة، وخاض “3” مباريات وانعكس المعسكر الجيد على النتيجة التي حققها الفريق ذهاباً خارج قواعده على الرغم من ضعف المنافس وقبوله الخسارة.

وحذر الصربي زوران نجوم الفريق من مغبة الاستهتار وطالب بتحقيق الفوز وبعدد وافر من الأهداف مؤكداً أن المباريات السهلة قد تتعقد أحياناً بسبب عدم الجدية، مؤكداً بحسب صحيفة اليوم التالي، أن المهمة وإن كانت سهلة على الورق غير أنها قد تكون صعبة في الملعب مؤكداً أن لكل مباراة ظروفها، والمنافس لا يملك ما يخسره وربما يندفع هجوماً وينال من شباك الفريق وتصعب المهمة، مطالباً بالجدية والحسم المبكر، منبهاً إلى أن الفريق الذي يحقق الفوز خارج ملعبه يستطيع أن يفوز بعدد وافر من الأهداف في ملعبه.

وطالب الصربي عدم التفكير في المرحلة المقبلة دون إنجاز المهمة في مباراة الغد أمام الأوغندي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)