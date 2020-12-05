الخارجية تمنع دبلوماسييها من قابلة أي مسؤول إسرائيلي

طلبت وزارة الخارجية من جميع طواقم بعثاتها الدبلوماسية من السفراء والدبلوماسيين بعدم إجراء أي “لقاءات أو مقابلات”، مع نظرائهم من الدبلوماسيين الإسراشيليين في تلك البلدان، إلا بعد الرجوع للخارجية، إذ أنه لم يعلن رسمياً التطبيع بين تل أبيب والخرطوم، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وبحسب صحيفة السوداني، فإن خطوة الوزارة تأتي بعد اتصالات جرت بين مندوب السودان بالأمم المتحدة في نيويورك ونظيره الإسرائيلي.
وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق عن دعم البعثة السودانية في الأمم المتحدة للبعثة الإسرائيلية لكن الخارجية نفت ذلك. ولم يتم الإعلان عن التطبيع بين السودان وإسرائيل بصورة رسمية، حيث تشترط الخرطوم مصادقة الكونغرس الأمريكي على قانون الحماية السيادية مقابل إجراء مراسيم التطبيع والمرجحة أن تكون نهاية الشهر الجاري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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