لجان مقاومة الجريف:شركاء المجلس الانتقالي أعداء للثورة والثوار

أعلنت لجان المقاومة الجريف شرق بالخرطوم رفضها التام لمجلس شركاء الفترة الانتقالية وقطعت بأن الوثيقة التي تم تشكيله بموجبها لا يساوي الحبر الذي كتبت به . و اعتبرتها انقلاب على ثورة ديسمبر المجيدة و ضياع لدماء شهدائها و قالت لجان المقاومة في بيان لها مخاطبة المشاركين في المجلس ها أنتم الان قتلتم الثورة والمدنية التى ثرنا من أجلها ..شكرا لكم على وثيقتكم الهزيلة التي جمعتم فيها كل الخونة و القتلة و أصحاب النفوس المريضة و أحزاب الفكه التي لن تقوم لها قائمة في هذا الوطن .. شكرا لأنكم خلعتم أقنعة الزيف التي كنتم تطلونا بها علينا زوراً و بهتاناً بأنكم شركاءٌ لنا في الثورة.
وأردفت سقطت ورقة التوت التي كانت تداري كذبكم و خداعكم و تسلقكم على ارواح شهدائنا الطاهرة ولم نتفاجأ بفعلتكم هذه لأننا كنا على يقين بأنكم لم تكونوا شركاء للثورة و الثوار وكنا نعلم بانكم أسوأ من أنجبتهم أرض السودان الطاهرة. واعتبرت أن شركاء المجلس الانتقالي و أعداء للثورة و الثوار وتابعت بحسب صحيفة الجريدة: نحن في حل من اي إلتزام يربطنا بكم فلتسقط شراكة الدم و سنخرج للشوارع التي لا تخون حتى نسقطكم جميعاً و ننصب لكم المشانق في كل الطرقات و الميادين .. حتى تكونوا عبرةً لمن لا يعتبر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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