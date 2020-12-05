والي الشمالية تهدد باغلاق حدود الولاية تجنباً لانتشار كورونا

لوحت والي الولاية الشمالية آمال محمد عزالدين باغلاق حدود الولاية تجنبا لانتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا. وقالت آمال في تصريح صحفي نشرته على صفحتها الشخصية “فيس بوك” امس ان الموجة الثانية لجائحة كورونا تمثل تحديا حقيقيا يهدد صحة المواطنات والمواطنين الكرام بصورة عامة، لا سيما للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن ، يتزامن ذلك مع هشاشة النظام الصحي الموروث ، وضعف الامكانيات وتردي البنية التحتية للمرافق الصحية.

وناشدت آمال بحسب صحيفة الجريدة، جميع سكان الولاية الشرفاء بضرورة الحرص على اتباع سبل الوقاية الموصى بها من قبل المختصين ، مثل ارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالصابون بصورة راتبة او استعمال المعقمات ، وتجنب ملامسة الأسطح في الاماكن العامة ، وإبقاء المسافات الآمنة بين كل شخص وآخر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)