(عائشة موسى): قيام مجلس الشركاء بديلًا عن التشريعي إنقلاباً صريحاً على أجهزة الدولة المدنية

عضو المجلس السيادي الإنتقالي عائشة موسى: قيام مجلس الشركاء بديلًا عن المجلس التشريعي – الذي تركناه للحاضنة السياسية وللمكون العسكري فوضعوه جانبا بإختلاق الأعذار لتأجيله من وقت لآخر – هذا أراه إنقلاباً صريحاً على أجهزة الدولة المدنية وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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