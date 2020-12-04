(19) شركة لمدير مكتب علي عثمان تحصلت على قروض بأكثر من ترليون جنيه

حصل مدير مكتب علي عثمان محمد طه، وضابط الأمن إبراهيم الخوّاض، على قروض بنكية بقيمة تريليون و”191″ مليارًا و”466″ ألف جنيه.

وبحسب صحيفة الديمقراطي فأنّ عدد القروض وصل إلى”26″ قرضًا موّزعة على”4″ بنوك هي، بنك أمدرمان الوطني، بنك النيلين، بنك فيصل الإسلامي، بنك الجزيرة السوداني الأردني.

ويمتلك الخوّاض بحسب الصحيفة”16″ شركة خاصة و”3″ مسجّلة باسم أحد أبنائه، لكنّ أوجه نشاط هذه الشركات غير معروف بخلاف ثلاث منها تحمل لافتات العمل الزراعي والإنتاج الحيواني، وحصلت شركة دواجن تابعة له، تمويلاً من”3″ بنوك في وقتٍ واحدٍ.

وأوضحت الصحيفة أنّ عمليات التمويل بضمانات وديعة دولارية مقدّمة من شركة تتبع لهيئة عسكرية مساهمة في رأس مال بنك أم درمان الوطني، بينما العملية الأخيرة، تمّ تمويلها بمبلغ”50.325.000″ جنيه بضمان من البنك المركزي نفسه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)