وزير الحكم الاتحادي: “ترهلات وتشوهات” طالت الخدمة العامة

قال الدكتور يوسف آدم الضي وزير الحكم الاتحادي ان هناك “ترهلات وتشوهات” طالت الخدمة العامة والأداء في الجهاز التنفيذي الأمر الذي يتطلب معالجته. وأكد الوزير لدى ترؤسه اجتماع مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا ، امس ضمن برنامج زيارته للولاية يرافقه عدد من قيادات وزارة الحكم الاتحادي على أهمية إجراء الاصلاحات وفق القوانين المنظمة للعمل بما يحقق أهداف ثورة ديسمبر خاصة معالجة الترهلات في الهيكل الإداري والإصلاح الإداري . وطالب الضي وفق ( سونا) بمعالجة آثار القرارات المتسارعة بالولاية والآثار المتجاوزه لمسألة احترام المؤسسات والواقع الموجود لمفهوم المواطن العام. ودعا الى تنظيم المجتمع وإعطاء الجماهير فرصة لتغيير وجه احتجاجات المطالبة بتغيير بعض الأشخاص بأن تكون منظمة ومكرسة للبناء وتؤدي دورها التشاركي في الثورة بفتح آفاق للمشاركة الفعلية يكون الضامن لها القوانين التي تم طرحها ضمن قانون الحكم المحلي الذي ينظم علاقات المجتمعات والشراكة في المجالس التي سيتم تكوينها و يفترض لها أن تعمل على تغيير وجه الواقع. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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