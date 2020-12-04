المجلس الأعلي للحج والعمرة يجيز ميزانية العام ٢٠٢١م

أجاز مجلس أمناء المجلس الأعلي للحج والعمرة، برئاسة وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، ميزانية المجلس للعام المالي ٢٠٢١ مع التعديلات، في اجتماع طارئ.
واستعرض الأمين العام للمجلس مقرر مجلس الأمناء منتصر عباس محمد علي، المذكرة التفسيرية للموازنة وبنودها المقترحة، موضحاً في تصريح صحفي أمس بحسب صحيفة السوداني، أن ميزانية هذا العام جاءت بناءً علي الاستراتيجية العامة للدولة موجهات وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وقال إن الزيادة التي جاءت في الموازنة نسبة للتضخم الكبير في سعر الصرف، وآثار جائحة كورونا ومقابلة مصروفات تنفيذ الهيكل الجديد، هذا كما أوصي اجتماع مجلس الأمناء بدراسة مقترح الشراكة مع سودان لاين والناقل الوطني سودانير، وذلك لنقل الحجاج والمعتمرين، وأوصي المجلس بوضع شروط خدمة خاصة للمجلس الأعلى للحج والعمرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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