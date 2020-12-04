الكشف عن الحالة الصحية لـ”قيادات” حزب الأمة القومي

كشف حزب الأمة القومي، عن تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لعدد من قياداته بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وقال الحزب في تعميم صحفي أمس (الخميس): نطمئن الأحباب والحبيبات المتابعين لحالة قيادات الحزب طريحي الفراش بأن الأحباب إسماعيل آدم علي مساعد رئيس الحزب، والحبيب عادل المفتي الرئيس السابق لدائرة المهجر، والحبيب أحمد حسين، بأن حالتهم الصحية متحسنة ولله الحمد”. وتابع” “نسأل الله العلي القدير أن يمن عليهم بتمام الشفاء”.

وسابقاً بحسب صحيفة المواكب، أعلن حزب الأمة القومي عن إصابة عدد من قياداته بفيروس كورونا المستجد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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