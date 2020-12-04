تصريحات زيادة الجمارك تسبب (اضطراباً) بالأسواق

شكا بعض تجار السلع الاستهلاكية، من صدور تصريحات وصفوها بـ(المبهمة) والخاصة بزيادة جمارك بعض أصناف السلع، منوهين إلى حدوث زيادة جديدة في السكر بالأسواق.

وقال تاجر سكر جملة بسوق بحري، الحاج حسن بحسب صحيفة السوداني، إن هناك (زيادة كبيرة واضطراب) في أسعار السلع بسبب تصريحات اعتبرها (غير مسؤولة) على حد قوله، مما انعكس سلباً على زيادة الأسعار وخاصة السكر، وذكر ان سعر الجوال بلغ (6٫5) جنيه بدلاً عن (6٫250) جنيه.

وأضاف: هناك اتجاه لزيادة جمارك السكر إلى (91) جنيهاً، من (41) جنيهاً في موازنة 2021م، متوقعاً مع نهاية العام الجاري حدوث زيادات جديدة في الأسعار، مشيراً إلى ندرة المنتج المحلي لسكر كنانة رغم الانتاجية العالية البالغة حوالي (300) ألف طن، متسائلاً أين يسوق سكر كنانة؟

واشار تاجر جملة سكر بأمدرمان عبدالله محمد ، إلى ان أوضاع السوق صارت (مبهمة) بعد التصريحات التي وردت حول زيادة جمارك لبعض السلع، مضيفاً بان هناك توقفاً عن البيع بالسوق نتيجة لهذه التصريحات، مبيناً ان سعر جوال السكر زنه (50) كيلو بلغ (6٫5) جنيه، مشدداً على أن صدور التصريحات قبل التنفيذ، يؤثر (مباشرة) على الأسواق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)