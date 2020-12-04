مجلس الوزراء ينعي الأمين العام المكلف لهيئة المستشارين

نعي مجلس الوزراء، الأمين العام لهيئة المستشارين المكلف، نادر أحمد محمد الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة إثر إصابته بفيروس (كورونا)،:وسيُشيّع جثمانه إلى مقابر فاروق.

والتحق الفقيد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ مطلع الثمانينات بحسب صحيفة السوداني، وعمل بمعظم إداراتها ليكلف مؤخراً بتولي مهام الأمين العام لهيئة المستشارين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)