مناوي: أي عمل له علاقة بزيادة الوزراء أو تعديلها أو التعيينات يجب أن يتوقف

قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي ان أي عمل له علاقة بزيادة الوزراء أو تعديلها أو التعيينات يجب أن يتوقف، كما كان في الثالث من أكتوبر، وهو تاريخ توقيع اتفاق السلام.

وقال مناوي في تغريدة له على تويتر بحسب صحيفة أول النهار، ان عمل التعيينات وزيادة عدد الوزراء يجب أن يقوم به المجلس القادم في اشارة لمجلس شركاء الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)